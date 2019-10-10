Emekli Kurmay Albay Tulga: Savaş değil operasyon

Basında, harekatla ilgili terminolojik bazı yanlışlıkların göze çarptığını vurgulayan Tulga, “Sınır hattında yürütülen bir savaş değil, hedefi belli olan sınırlı bir operasyondur; amacı ise istila değil, bölgenin teröristlerden temizlenmesidir” dedi.

BÖLGE ÜLKELERİYLE KOORDİNASYON KURULMALI

Tulga ayrıca, operasyona ilişkin devreye sokulması gereken diplomatik yaklaşıma ilişkin de önemli saptamalarda bulundu. Suriye ile koordinasyon kanalının mutlaka açılması gerektiğinin altını çizen Tulga, “Harekatla birlikte dost ve düşman ortaya çıktı. Başta ABD ve AB olmak üzere başat güçler harekatın karşısında tutum aldı. Bu noktada, Rusya ve İran’ın pozisyonlarından faydalanılmalı” ifadelerini kullandı.

Harekatla ilgili bazı risklere de dikkat çeken Tulga, yığınaklanma gizlilik içerisinde ve karşı tarafa hazırlık için vakit vermeksizin süratle icra edilmesi gerekirken, günler öncesinden adeta davul ve zurna ile yapılan harekat ilanının, terör örgütü YPG açısından araziyi hazırlama, mevzileri kuvvetlendirme ve patlayıcı döşeme fırsatı doğurduğunu vurguladı.