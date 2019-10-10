Singapur, şekerli içeceklere ‘Sigara’ muamelesi yapan ilk ülke olacak

Singapur, kişi başına şeker tüketiminin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Singapur Sağlık Bakanlığı, bu yüksek şeker tüketimi oranını daha düşük seviyelere indirmek için yüksek miktarda şeker barındıran paketlenmiş içeceklerin reklamlarını yasaklamayı planlıyor.

Singapur Sağlık Bakanı Edwin Tong, yaptığı açıklamada orta veya yüksek şekerli içeceklerin reklamlarının yasaklanmasının yanında paketlerinin önünde de sağlıksız olduğunu belirten etiketlerin olması gerekeceğini açıkladı.

Straits Times gazetesi, yeni önlemlerin zamanlaması ve tam olarak hangi ürünleri etkileyeceğinin gelecek yıl açıklanacağını belirtti. Gazete, kapsamın belirlenmesinin ardından uygulamanın bir ile dört yıl arasında uygulanacağını yazdı.

Bloomberg Intelligence, Singapur ve Malezya dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerindeki insanların dünyadaki en yüksek kişi başına düşen şeker tüketimine sahip olduğunu açıkladı. Bu yüksek kişisel şeker tüketimi diyabet, obezite gibi sağlık sorunlarının artmasına neden oluyor.

Kuzey Amerika Gıda ve Tarımsal Araştırmalar Müdürü Pablo Sherwell, küresel gıda şirketlerinin şeker ve kalori içeriğini azaltmayı taahhüt ettiklerini açıkladı. Sherwell, bu girişimlerin şeker tüketimindeki yavaşlamayı da hızlandıracağını belirtti.



Kaynak: Webtekno