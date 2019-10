Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

TÜRKİYE Ermeni Patrikliği Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, Barış Pınarı harekâtına ilişkin, “Türkiye Ermenileri Patriklik makamı barışın ve barış ortamında insanların müreffeh bir yaşam sürmelerinin önemini her zaman vurgulamıştır. Ortadoğu’da, yakın coğrafyamızda, özellikle Suriye’de süregelen savaş ve kaos ortamı hepimizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir. Maalesef barışın tesisi her zaman barışçıl yollarla olmamaktadır. Terörü sonlandırmak ve yurt sınırlarının güvenliğini sağlamak hedefini güden harekâtın amacına uygun şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz” dedi.

Maşalyan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kiliselerimizde yapılan ayinlerin hitamında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve ordusu için her daim dua edilmektedir. Ordumuzun Suriye Barış Pınarı harekâtının barışçıl amaçlarına ulaşması ve asker evlatlarımızın başarıyla görevlerini ifa ederek esenlikle yurda geri dönmesi için her ayinde tekrarladığımız beka dualarımızı yineliyoruz. Rab, lider ve komutanlarımızı hikmet, şefkat ve sağduyu ruhuyla esinlesin. Her türlü baskıya, teröre, haksızlığa, işkence ve göçe maruz kalan Suriye halkları adil bir barışın en güzelini artık fazlasıyla hak ediyorlar. Onların da adalete, barışa ve güzel günlere olan inancını yitirmeden daha parlak bir geleceğe umutla bakabilmeleri için Yüce Tanrı’ya yalvarıyoruz.”