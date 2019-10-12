5 yıldır açılamayan hastaneye heyelan önleme çalışması yapılıyor

Gümüşhane’de yapımı 2015 yılında tamamlanan ancak çeşitli sorunlar nedeniyle hizmete açılamayan 200 yataklı yeni devlet hastanesindeki heyelan önleme yapım işi devam ediyor.

Hastanenin arkasından 450 bin metreküp hafriyat alınarak hareket kısmen durdurulurken, hastanenin çevresinde yerin altına 15 katlı bina yüksekliğinde diyafram duvar yapılıyor.



Hastanenin arka tarafında bulunan alandan yer yer 50 metre derinliğe ulaşılarak 450 bin metreküp hafriyat boşaltılırken, Türkiye’de 8 tane bulunan devasa diyafram duvar delgi makinesi geçtiğimiz günlerde yüklenici firma tarafından Gümüşhane’ye getirilerek çalışmalara başlandı.



Hastanenin önünde, arkasında ve yan tarafında olmak üzere 3 ayrı noktaya zeminden 37 metreden başlayarak 52 metre derinliğe kadar ulaşacak delgilerin açılmasının ardından içerisine demir donatılar yerleştirildikten sonra betonla doldurularak hareketin önlenmesi amaçlanıyor.

Yeni devlet hastanesinin yaklaşık 5 yıldır hizmete girmemesine tepki gösteren yurttaşlar hastanenin açılsa bile ulaşımının çok zor olduğunu söylüyor.

TOKİ tarafından yapılan hastanenin heyelan önleme projesi Türkiye’nin önde gelen proje firmaları ve ODTÜ uzmanları tarafından hazırlanmış, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 47 milyon liraya ihale edilmişti.



