Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün: Tel Abyad tamamen alındı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

Öte yandan AA'nın aktardığı habere göre, Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'den alındı.

RESULAYN KUŞATILDI

Dün geceden bu yana aralıksız uçaklarla bombardımana tabi tutulan Resulayn’da karadan ise obüs ve tanklarla mevziler vuruluyor. Bu sabah saatlerinde TSK ve SMO karadan 3 koldan zırhlı araçlarla kenti çember altına aldı. Kentin batısındaki sanayi bölgesinden, doğusundaki Tel Helef köyünden ve Ceylanpınar'a açılan sınır kapısından gerçekleştirilen saldırılar zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüyor. Topçu atışıyla desteklenen operasyonda teröristler tarafından ateşlenen havan ve roket mermileri ise zaman zaman sınırı aşıp Ceylanpınar’a düştüğü kaydedildi. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sınır hattındaki mahallerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere veya akrabalarının yanlarına yerleşmek için ilçeden ayrıldığı görüldü.

AKÇAKALE'YE HAVAN MERMİSİ ATILDI: 1 YARALI

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda sınıra yakın bölgelerden biri olan Akçakale’de boşaltılan bir eve havan mermisi isabet etti. Bina daha önceden tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmazken, TSK havan mermisinin geldiği terör örgütü PKK mevzilerini ateş altına aldı.

İKİ GÜN ÖNCE DE BİR EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETMİŞTİ

İki gün önce de Akçakale’de bir evin bahçesine Suriye'nin Tel Abyad kentinden gelen havan topu isabet etmişti. Havan topunun isabet ettiği anda kimsenin evde olmaması sayesinde, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Tel Abyad'daki gümrük kapısına bayrak çekildi...

TSK VE SMO, TEL ABYAD'I KONTROL ALTINA ALDI

TSK ve Cihatçı Gruplar ve Özgür Suriye Ordusu'ndan oluşan Suriye Milli Ordusu(SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kentine batıdan giriş yaptı. Öğle saatlerine doğru yapılan açıklamada ise Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden alındığı duyuruldu.

Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor. SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

KONTROL ALTINA ALINAN 2. İLÇE

Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından kontrol altına alınan ikinci ilçe merkezi oldu.

9 EKİM'DEN İTİBAREN...

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

Öte yandan AA'nın aktardığına göre 24 YPG terör örgütü üyesinin TSK'ye teslim olduğu belirtildi.

'M-4 KARAYOLUNDA KONTROL SAĞLANDI'

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandığını duyurdu.

'ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 525 OLDU'

MSB'den akşam saatlerinde yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 525 oldu'' denildi.