Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 108'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 16 yurttaşın daha yaşamını yitrdiğini açıkladı. Türkiye'nin bugünkü vaka sayısı ise bin 704 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 16 yurttaşın daha yaşamını yitrdiğini açıkladı. Türkiye'nin bugünkü vaka sayısı ise bin 704 olarak açıklandı. İlk günden bu yana Türkiye'de toplamda 108 yurttaş yalamını yitirirken 7 bin 402 kişide de koronavirüs tespit edildi. Toplam iyileşen hasta sayısı 70 olarak açıklanırken yoğun bakıma alınan hasta sayısı ise 445 olarak bildirildi.
Fahrettin Koca'nın resmi Twitter adresinden paylaşılan tablo şu şekilde:
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