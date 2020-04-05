Türkiye’de sokağa çıkma yasağı kaç kişiyi kapsıyor?
2019 yılı sonunda Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası ülkeler salgına karşı tedbirler aldı. Türkiye de bu tedbirler kapsamında önce 65 yaş üstü vatandaşlar için sonra da, 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirdi. Peki bu yasak kaç kişiyi kapsıyor?
21 Mart 2020 akşamı İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bir genelgeyle 65 yaş ve üzeri yaştaki bireylerin 22 Mart 2020 itibarıyla sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmişti. Kovid-19’un Türkiye’de yayılmasıyla birlikte vaka ve ölüm sayıları da artmış ve birçok yeni tedbir ve önlem de cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanlıklar tarafından açıklanmıştı. 3 Nisan 2020 akşam saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni tedbirlerden biri de 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlu olan bütün bireylerin sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği oldu.
TÜİK tarafından açıklanan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2019” raporunda yer alan verilere göre sokağa çıkma yasağı bulunan 0-20 arasındaki ve 65 yaş üzerindeki toplam nüfus yaklaşık 33,1 milyon kişi. Bu da Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık %40’ının 3 Nisan itibarıyla sokağa çıkmasının yasak olduğu anlamına geliyor. 33,1 milyon kişinin 25,5 milyonu 0 ila 20 yaş aralığında bulunurken, geriye kalan 7,6 milyonunu ise 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor.
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