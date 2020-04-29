Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bini aştı

29 Nisan 2020 Çarşamba, 19:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yeni verilere göre Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 89 kişi daha artarak 3 bin 81'e yükseldi.

Vaka sayısının son 24 saatte 2 bin 936 kişi artarak 117 bin 589'u bulduğu Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 44 bin 22'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 574 olarak belirtilirken entübe hasta sayısı 831 olarak açıklandı.

"TEDBİRDE ISRARCI OLALIM"

Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.