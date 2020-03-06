Türkiye’den İtalya’ya Öcalan tepkisi

06 Mart 2020 Cuma, 11:39

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde kayıtlı PKK’nin ve elebaşısının meşrulaştırılması girişimlerinin beyhude olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu girişimlerin, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği ruhuna tamamen aykırı olduğunun belirtilerek şöyle denildi: “İtalya'da bazı yerel yönetimlerin benzer kararlarının son örneğini teşkil eden bu girişim ve bundan sonra olabilecek benzer girişimlere karşı, İtalyan makamlarından terör örgütüne karşı mücadelede iş birliği beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”