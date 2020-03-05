Türkiye'nin Kupası, Katar'ın finali!

05 Mart 2020 Perşembe, 20:23

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.



Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanları ve yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve federasyonun bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil; kulüp lisans talimatı, Süper Lig yayın hakları ve Türkiye Kupası'nın yaklaşan ihale süreci konularının görüşüldüğünü belirtti.



Ne var ki, www.cumhuriyet.com.tr Kulüpler Birliği toplantısının perde arkasına ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsünün yeniden belirlenmesinin yanı sıra önümüzdeki yılki kupa finalinin Katar'daki 2022 Dünya Kupası Stadı'nda oynanması, böylelikle finalist takımlara ekstra gelir sağlanması konusu gündeme geldi.

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Başkan Sepil, olağan bir toplantı yaptıklarını ve başkanlar arasında çok neşeli ve güzel diyalogların olduğunu vurgulayarak, "Konular biriktiği için Futbol Federasyonunu da toplantımıza davet ettik. Onlar da toplantının ilk bölümüne katıldılar. Yürütmekte olduğumuz konularla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Ana konu olarak, mart ayının sonunda geçen seneden beri başlatılan lisans konusunun bu sene ne şekilde oluşturulacağını konuştuk. Bununla ilgili federasyon bugün kendi yeni önerisini kulüpler birliğine getirecek, biz de bu yeni öneriyi kulüplerle paylaşıp görüşlerimizi bildireceğiz." ifadelerini kullandı. Sepil, Katar'la ilgili açıklama yapmadı.

Süper Lig yayın hakları konusunun da gündeme geldiğini aktaran Mehmet Sepil, "Geçen sene yayıncı kuruluşumuz Digitürk ile yaptığımız anlaşmada, özellikle dolar ve avroda çok önemli çalkantılar olduğu için bu konuda kulüplerden bir fedakarlık istenmişti. Bu konuyla ilgili Digitürk ile federasyonun yaptığı konuşmalar neticesinde bizim de onayımızla kulüplerin gelirinde bir azalma söz konusu olmuştu. Bununla ilgili ne yapabileceğimizi önce federasyon ile görüştük, sonrasında da Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu konuda kendi aramızda nasıl bir pazarlık ve araştırma sürecinin olacağını konuştuk. Bunun dışında rutin konularımızı detaylı olarak tartıştık. Hemen hemen tüm kulüp başkanları toplantıya katıldı." şeklinde konuştu.

Mehmet Sepil ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nın ihale sürecinin de yaklaştığını hatırlatarak, kupanın ihale sürecinin yanı sıra statüsünü de daha iyi hale getirmek için federasyon ile çalışma kararı aldıklarını belirtti.