Türkmenistan'da 'koronavirüs' yasaklandı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 08:59

Otoriter bir sistemle yönetilen doğalgaz zengini Orta Asya ülkesi Türkmenistan, korona virüsü ile mücadelede yine yasak yoluna gitti. Şu ana dek hiç vakanın açıklanmadığı ülkede, ‘koronavirüs’ sözcüğü yasaklandı.

BROŞÜRLERDEN ÇIKARILDI

Ülke içinde yasaklı olan bağımsız Turkmenistan Chronicle sitesinin haberine göre, yasak sonrasında medyanın artık ‘koronavirüs’ sözcüğünü kullanmasına izin verilmiyor. Sözcük, okul, hastane ve iş yerlerinde dağıtılan sağlık broşürlerinden de çıkarıldı.

‘SİVİL POLİS SALGINDAN SÖZ EDENLERİ TUTUKLUYOR’

Ülkede, dünya çapındaki salgından söz eden kişilerin de tutuklanma riski altında olduğu belirtiliyor. Buna göre, maske takan veya otobüs durakları ile dükkanlarda salgından söz eden kişiler sivil polis tarafından tutuklanıyor.

‘VATANDAŞLAR TEHLİKEYE ATILIYOR’

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Türkmenistan devletinin salgına dair tüm bilgiyi bastırarak vatandaşlarını tehlikeye attığı eleştirisinde bulundu. RSF’nin Doğu Avrupa ve Orta Asya masasının başkanı Jeanne Cavelier, “Bu bilgi inkârı sadece en büyük risk altındaki Türkmen vatandaşlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un dayattığı otoriterliği pekiştiriyor” dedi.