Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış için kilometrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Tuzla ve Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.
392 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.
KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.
DENETİM NOKTALARINDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateşini ölçtü. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu.
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