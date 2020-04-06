Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak

06 Nisan 2020 Pazartesi, 09:18

"PttAVM.com" adresi üzerinde maske dağıtımına başlanacağının açıklanmasının ardından PttAVM.com sitesi çöktü. Site, yoğun başvuruya dayanamayınca, başvuruların artık e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

PTT tarafından yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımına ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara ‘kısa sürede yoğun bir ilgi’ olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her yurttaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.