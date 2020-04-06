Ücretsiz maske başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak
Ücretsiz maske dağıtımına ilişkin başvuruların alındığı, "PttAVM.com" adresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle başvuruların artık e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.
"PttAVM.com" adresi üzerinde maske dağıtımına başlanacağının açıklanmasının ardından PttAVM.com sitesi çöktü. Site, yoğun başvuruya dayanamayınca, başvuruların artık e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.
PTT tarafından yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımına ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.
"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara ‘kısa sürede yoğun bir ilgi’ olduğu belirtildi.
Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her yurttaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.
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