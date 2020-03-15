Umre dönüşü yaşamını yitirdi

15 Mart 2020 Pazar, 16:31

Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü'nün, umre dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından olan Şaban Elönü'nün evinde Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken ailenin de takibe alındığı öğrenildi.

KORONAVİRÜS TESTLERİ TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

İstanbul'da yaşayan 62 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede koronavirüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre, Elönü’nün Umre dönüşü grip belirtileri olduğu bunun haricinde bilinen bir rahatsızlığı olmadığı ifade edildi. Son olarak geçen hafta Umre’den dönen bir yolcuda virüs tespit edilmesi üzerine bu sabah Umre’den gelenler Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmıştı.



