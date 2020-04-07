Ünlü Bond kızı Honor Blackman hayata veda etti

07 Nisan 2020 Salı, 10:29

İngiliz oyuncu Honor Blackman 60’lı yıllarda yayınlanan “The Avengers” (“Tatlı sert”) dizisinde ve James Bond serisinin 1964 tarihli üçüncü filmi “Goldfinger”da canlandırdığı rollerle tanınmıştı. Ünlü oyuncunun ailesi Guardian gazetesine yaptıkları açıklamada Blackman’in doğal sebeplerden ötürü öldüğünü belirtti.





1925 yılında Londra’da doğan Honor Blackman 1963 tarihli “Jason and the Argonauts” adlı filmde Hera rolünü de canlandırmış ve 1990-1996 yılları arasında yayınlanan TV dizisi “The Upper Hand”de rol almıştı. Blackman ayrıca müziğe de atılmış ve 2000’li yılların başlarına dek albümler çıkarmıştı.



