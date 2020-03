Ünlülerin 'koronavirüse karşı etkili' dolandırıcı ürün tanıtımına savcılık soruşturması

21 Mart 2020 Cumartesi, 10:02

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. Söz konusu gıda takviyesinin ‘’korona da dahil tüm grip türlerine karşı koruduğu’’ şeklinde tanıtılması üzerine, yapılan araştırmalar sonucunda gıda takviyesinin virüslere karşı koruduğu bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir onayı ya da kaydı bile bulunmadığı görülmüştü.

Tekno safarinin haberine göre, korona da dahil tüm virüs türlerine karşı koruma sağladığı belirtilerek reklamı yapılan ürün hakkında Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği bu hassas dönemde takipçi sayılarının milyonlara ulaştığı ünlü isimlerin ‘’kullandıkları ve kesinlikle önerdikleri’’ Dünya ve ülke olarak zor süreçlerden geçtiğimiz bu dönemde birçok insanı etkileyebilme gücüne sahip olan ünlülerin nasıl bilinçsizce reklam yaptıkları herkesi şok etmişti. No Attack isimli gıda takviyesinin web sitesinde yer alan; tüketiciyi tamamen yanlış ve yanıltıcı söylemlerle reklamı yapılan ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan herhangi bir ruhsatı ve kaydı olmamasına rağmen, güvenilir olduğu belirtilerek Şeyma Subaşı, Seda Sayan gibi birçok ünlü isim tarafından tanıtılmıştı.

Ortaya çıkan gerçeklerin ardından sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve Bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir izin ve onayın olmadığı gıda takviyesini, korona da dahil tüm virüs türlerine karşı bağışıklık sağlıyor şeklinde yapılan reklamlar sonucunda Şeyma Subaşı ve Seda Sayan’a soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.



Erol Köse, bugün Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi :

‘’Savcılık Seda Sayan ve Şeymaya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp coronaya yararlıymış havası verdiler, @drfahrettinkoca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın! Corona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı’ndan ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeymaya hem para hem hapis cezası gelebilir fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir! Dikkat et ve yay!”

İnsan sağlığını hiçe sayan, tamamen yanlış ve yanıltıcı bilgilerle ünlü isimler alet edilerek ürünün reklamı yaptırılmış ve ürünün satıldığı web sitesinin kayıt adresi de ‘’yalan dolan mahallesi’’ şeklinde girilmişti. Haber ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ise web sitesinin adresi değiştirilmiş ve ürün hakkındaki koronavirüse karşı bağışıklığı yükseltir ibareleri hem sosyal medya hesaplarından hem de siteden kaldırılmıştı. Bu durumun fark edilmesinden sonra ise ürünün reklamını daha sonra yapan yeni ünlüler de No Attack isimli gıda takviyesini tanıtırken ‘’korona’’yı geçirmemişlerdi. Ancak koronanın isminin geçmemesi ürünün onaylı ve güvenilir olduğu anlamına gelmediği gibi, hem sitede hem de Instagram hesaplarında yazan bilgiler hala tüketiciyi yanıltıcı ibareler içermekte.