Uzaktan sağlık hizmeti: Teletıp

06 Nisan 2020 Pazartesi, 12:10

Yeni tip koronavirüsü salgını sebebiyle rutin kontroller veya kovid-19 dışında kalan sağlık problemleri için bile hastaneye gitmekten çekinildiği bu günlerde, teletıp uygulamaları daha da önem kazanmış duruma geldi.

Hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesi olarak da tanımlayabileceğimiz ‘TeleTıp' uygulaması dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladı.

Evde insanlar kendilerini ve toplumun diğer üyelerini korumak amacıyla sosyal izolasyona başvurduğu bu dönemde, özellikle takip gerektiren hastalığı bulunan kişiler için uzaktan sağlık danışmanlığı hizmetleri önemli bir seçeneğe dönüştü.

'TELETIP HİZMETİ ÖNEM KAZANDI'

Teletıp Sektörü’nde çözüm ortaklığı yapan PDI Dijital Medya Ajansı Başkanı Nazım Ünsal Abuşoğlu, “Online sağlık hizmetlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde, evlerimizden çıkmamıza gerek kalmadan doktor görüşmesi yapmak, tıbbi görüş almak ve sağlığımızı korumaya devam etmek çok değerli.