Uzaktan sağlık hizmeti: Teletıp

Koronavirüs salgını nedeniyle rutin kontrolleri veya diğer sağlık işlemlerini yapamayan kişiler uzaktan sağlık hizmetine yöneldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2020 Pazartesi, 12:10

Yeni tip koronavirüsü salgını sebebiyle rutin kontroller veya kovid-19 dışında kalan sağlık problemleri için bile hastaneye gitmekten çekinildiği bu günlerde, teletıp uygulamaları daha da önem kazanmış duruma geldi.

Hasta ve doktorun sanal ortamlarda bir araya gelmesi olarak da tanımlayabileceğimiz ‘TeleTıp' uygulaması dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle son haftalarda daha sık gündeme gelmeye başladı.

Evde insanlar kendilerini  ve toplumun diğer üyelerini korumak amacıyla sosyal izolasyona başvurduğu bu dönemde, özellikle takip gerektiren hastalığı bulunan kişiler için uzaktan sağlık danışmanlığı hizmetleri önemli bir seçeneğe dönüştü.

'TELETIP HİZMETİ ÖNEM KAZANDI'

Teletıp Sektörü’nde çözüm ortaklığı yapan PDI Dijital Medya Ajansı Başkanı Nazım Ünsal Abuşoğlu, “Online sağlık hizmetlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde, evlerimizden çıkmamıza gerek kalmadan doktor görüşmesi yapmak, tıbbi görüş almak ve sağlığımızı korumaya devam etmek çok değerli.


Abuşoğlu, “Yaklaşık 21 yıldır dijital medya alanında faaliyet gösteren ajansımız, Medicopin, Medihis, Doctor Turkey ve BravoDoc markaları ile teletıp alanında uluslararası birçok ilke imza attı. Online sağlık hizmetlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde, evlerimizden çıkmamıza gerek kalmadan doktor görüşmesi yapmak, tıbbi görüş almak ve sağlığımızı korumaya devam etmek çok değerli. Teletıp sektöründe öncü olarak faaliyet gösteren, beraber çalıştığımız ilk markalar görüntülü görüşme ile online sağlık hizmetini mümkün kılan ve ikinci görüş alımına imkan sağlayan dünyanın ilk online hastanesi Medicopin ve Medihis’dir. Adını sağlık alanında fikir almak anlamına gelen İngilizce "Medical Opinion" ifadesinden alan Medicopin, bireylere online olarak tıbbi görüş alma imkanı sunmakta. Alanlarında dünyaca kabul görmüş uzman doktorları ve kullandığı üstün teknolojileriyle, altı ayrı dilde hizmet veren dünyanın ilk ve tek online hastanesi olan Medicopin, denizaşırı tıbbi görüşü herkes için ulaşılabilir kılarken, Medihis uygulaması ile de üyelerine bütün tıbbi test ve görüntüleme sonuçlarını arşivleyerek 7/24 ve her yerden ulaşabilecekleri bir hizmet sunuyor. Adını “Medical History” yani “Tıbbi Arşiv”den alan Medihis, kronik hastalıkların erken teşhisinde ve takibinde de oldukça kıymetli. Bunun yanında kurumiçi sağlık hizmetlerini dijitalleştirerek kurum doktorları ve çalışanlar arasındaki iletişime de yeni bir multidisipliner yaklaşım getirerek, kurum çalışanlarına zaman ve sağlık harcamaları konusunda tasarruf imkanı sağlamakta. Çözüm ortağı olduğumuz diğer öncü proje ise kişilerin sağlık profesyonellerine 7 gün 24 saat online olarak ulaşmalarına ve doktor ile hastanın sesli ve görüntülü görüşme yapabilmelerine imkan sunan, Türkiye’nin ilk online sağlık platformu Doctor Turkey’dir. Doktor, diyetisyen, psikolog ve diş hekimi gibi uzmanlardan online görüş alabileceğiniz bu proje sayesinde kişilerin tıbbi danışma hizmetlerine ulaşmaları daha kolay hale gelirken, zaman ve harcama tasarrufu da sunulmaktadır. Fransa’da hizmet veren BravoDoc ise, hem doktorlar ve hastaları hem de eczaneler tarafından kullanılmakta. Kişilerin doktorları ve eczaneleri ile online olarak, sesli veya görüntülü görüşebilmelerine ve online konsültasyon almalarına imkan sağlayan bu platform, sağlık hizmetlerini her yerden ve her an ulaşılabilir bir hale getirmekte.


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