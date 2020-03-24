Üzgün: 'Güçlü bağışıklık sistemi için D vitamini önemli role sahip'

24 Mart 2020 Salı, 10:00

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Cevdet Züngün, enfeksiyona karşı korunmanın enfekte olmuş kişilerin tedavisi için D vitaminin alınmasının etkisine yönelik araştırmaların olduğunu söyledi. Dr. Züngün, araştırmaların yeterli ve tutarlı bilginin henüz olmadığını belirterek, "İçerisinde bulunduğumuz koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde, henüz SARS-COV 2 etkeni özelinde yapılmış bir bilimsel çalışma sonucu bulunmasa da, en azından yeterli D vitamini düzeyinin sağlanmasının bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeniyle hastalığa karşı vücut direncine katkı sağlayacağı yeterince mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Sağlıklı beslenme, vitamin/mineral desteği ve uykusuz kalmamak gibi faktörlerle hastalığa karşı direncin artacaktır. Ayrıca, D vitamini bağışıklık sistemi için önemli bir role sahiptir. D vitamininin klasik etkileri yanında bağışıklık sisteminde de önemli rol aldığı bilinmektedir" diye konuştu.

'D VİTAMİNİNİ EKSİKLİĞİ ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU'

Dr. Cevdet Züngün, D vitamini eksikliğinin önemli bir sağlık sorunu olduğuna işaret ederek, bu konuya bireylerin önem vermesi gerektiğini belirtti. Dr. Züngün, "D vitamininin temel kaynağı olan güneş ışınlarından yeterince ve uygun şekilde yararlanılmalıdır. D vitamininin güneşten sağlanamadığı kış dönemlerinde ve D vitamini yeterlilik sınırı olan 30 ng/mL'nin altında olan bireyler doktor tavsiyesi şartı ile takviye almalıdır. Gerekli dozlar yaşa göre değiştiği için diğer bir ifadeyle bir bebeğin alması gereken dozla, yetişkinin alması gereken doz farklı olduğu için doktor gözetimi sonrası alınması çok önemlidir" dedi.

'HEKİM GÖZETİMİNDE DOZ VERİLMESİ ÖNEMLİ'

D vitamini düşüklüğünün şiddeti ve bir hastalıkla ilişkisinin de önemli unsur olduğunu kaydeden Dr. Züngün, "Bireyin bir hastalıkla ilişkili D vitamini düzeyi düşüklüğü ile herhangi bir klinik şikayeti olmayan kişinin D vitamini düşüklüğünün farklı sonuçları olacaktır. Bu nedenle hekim gözetiminde doz verilmesi önemlidir. Görüldüğü üzere birçok değişkene bağlı olduğu için sağlık profesyonellerinden yardım almadan kesinlikle kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.