Vali Yerlikaya: 50 bin aileye 300 bin gıda kolisi dağıtılacak

27 Mart 2020 Cuma, 10:39

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'da alınan önlemleri düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Vali Yerlikaya, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca, 65 yaş ve üstü maddi durumu yeterli olamayan 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız." dedi.



39 bin 614 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini kaydeden Yerlikaya, özel bir çalışmayı paylaşmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"İstanbul Vefa Hizmetleri kapsamında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerin desteğiyle 300 bin koli hazırlıyoruz. Kolilerin teslimine pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Mobil uygulama 'getir' tarafından koliler evlere ücretsiz teslim edilecek. Hayırveseverlere ve bu hizmet için 'getir' firmasına teşekkür ediyorum..."