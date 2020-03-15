Van'da çığ altında kalan itfaiye erinin cesedine ulaşıldı
Van- Bahçesaray yolunda ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralandığı çığ felaketi bölgesinde karlar altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'in 39 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılmıştı. 3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir’in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir’in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi" denildi.
Video Haberler
- Umre karantinası için apar topar yurttan çıkarıldılar
- Dönüşümüz yok, öleceğiz deyip ağızlarını diktiler
- Yılda 900 ton kolonya üreten fabrikada üretim durdu
- Milli Eğitim Bakanlığı, 'koronavirüs' videosu
- İmamoğlu'nun yanıtı sosyal medyanın gündeminde!
- Sis Zonguldak'ta hayatı zorlaştırdı!
- Vuhan'da karantina altında yaşam
- Akrabasına ateş açtı
- Değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi
- Ablasını öldürdü, şarkı söyledi