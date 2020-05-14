"Virüs, bize herkesin eşit olduğunu hatırlattı"

14 Mayıs 2020 Perşembe, 15:35

Covid-19’a karşı verilen mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık çalışanları, sergiledikleri özverili mücadele ile hepimizin hayatında çok değerli bir yere sahipler. Pembe İzler (Pİ) Kadın Kanserleri Dernek Başkanı Arzu Karataş, aynı zamanda özel bir hastanenin yöneticiliğini yapan sağlık çalışanı. "Sağlık çalışanları gerçekten kocaman kalpli kahramandılar ve hala kahramanlık yapmaya devam ediyorlar" diyen Karataş, "Aralarında hastalananlar oldu, maalesef hayatlarını kaybedenler oldu. Üzüldük, içimiz yandı ama bir dakika bile ara vermeden hastaların tedavisi için koşuşturmaya devam ettiler. Hemşiresinden sağlık teknisyenine, ambulans şoföründen doktoruna herkes canla başla, hastaların sağlığı için çalıştı" diye konuştu.



ÖNCELİĞİMİZİN SAĞLIK OLDUĞUNU HATIRLADIK

Covid-19’un, hayata bakışımızı değiştiren bir süreç yaşattığını ifade eden Karataş, bu değişimin sadece sağlık değil, eğitimden turizme, bütün alanları kapsadığını söylüyor. Karataş, şunlara söyledi:

“Öncelikle şunu söylemek lazım ki, sağlık yine vazgeçilmez ve ilk ihtiyaç olduğunu hatırlattı tüm dünyaya. Hayatımızdaki listenin ilk sırasında, olmazsa olmazların başında geliyor. Ayrıca sağlığı, kişilere ya da toplumlara ayırmamak gerektiğini, dünyanın sağlığının bir bütün olduğunu hatırlattı yeniden. Zira virüs; ne kişi, ne toplum ne ülke ayırdı; virüs sınırları, ekonomik gücü, ırkları, ülkeleri tanımadı. Bulaştı ve bağışıklığı güçlü olmayan herkeste çoğaldı; bazılarını hasta etti, bazılarının hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu anlamda, bütün dünyanın sağlık koşullarına dikkat etmesi, sağlığa erişimin yüksek olması gibi pek çok konu dünyanın gündemi olacak.”

Pİ KADIN KANSERLERİ DERNEĞİ KADINLARA “YOL ARKADAŞI”

Kadına özgü kanserler alanında faaliyet gösteren Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin başkanlığını yapan Arzu Karataş, iki yıl önce jinekolojik kanserlerdeki toplumsal farkındalığı artırmak için Pembe Rota projesini başlatttıklarını belirterek, "10 bin kadına ücretsiz muayene imkanı sağlamaktı. İstanbul, Bursa, Bodrum ve iki bin kadının ücretsiz muayene edilmesini sağladık. Kanser saptanan kadınların ameliyatlarını üstlendik. Şu sıralar, dijital olarak çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.



