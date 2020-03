Virüs dizi setlerine uğramıyor mu?

26 Mart 2020 Perşembe, 06:51

Bu durum ise kanalları ve yapımcıları ekstra bir yarışın içine soktu. Sanki koronavirüs dizi setlerini es geçecekmiş gibi davranan kanallar ve yapımcıların hırsları, insan sağlığının önüne geçti. Virüsün yayılma hızının en yüksek olabileceği dizi setlerinde bir arada olan oyuncular ve set işçileri yakın temasta çalışıyorlar. Oyuncular Sendikası’nın uyarıları, oyuncuların birlikte hareket etmesi ve çekimlere gelmek istememelerini dikkate alan, Ay yapım ve BKM gibi yapım şirketleri de var elbette. Yine Oyuncular Sendikası’nın, defalarca uyarmasına rağmen ATV’de yayımlanan dizi çekimlerine ara verilmiyor. Hatta bir kahramanlık örneği gibi gösterilen bu davranış bizce cehaletin en uç noktası... Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ’un önceki gün yayımlanan “ATV’de virüs molası yok” yazısı da dizi setlerine ara verilmediğinin bir kanıtı aslında. Hatta Aytuğ yazısında,“Geçen hafa RTÜK, dizilerini devam ettiren kanal ve yapımcılara teşekkür etti. Çünkü herkesin eve kapandığı bir dönemde milletin tek eğlencesini devam ettirebilmek adına son derece fedakârca davranıp çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu anlamda diziciler de tıpkı sağlık çalışanları gibi alkışı hak ediyorlar” diyor. Hepimiz biliyoruz ki dizi setlerinde çalışan oyuncular için durum aynı değil. Set işçileri işlerinden olmamak için gidiyor çalışmaya. Tabii gitmeyerek virüs riskini göze almayanlar da yok değil. Peki, oyuncu... Oyuncu için durum daha zor. Çünkü milyon TL’lere kadar giden sözleşmeleri olduğu için diziyi terk edemiyorlar. Yani durum bir kahramanlık ya da fedakârlık değil açıkça para... Sette çalışan kaç kişi var. En az 50 kişi olsa, bir kişinin virüsü bulaştırma hızı ve kişi sayısını göz önünde bulundurursak, bu insanlar set dışında evlerine gidiyor, belki bir markete giriyor, hatta toplu taşıma kullanıyor. Tüm bunları öngörmek istemeyen kanal ve yapmı şirketleri için bizim söyleyeceğimiz çok uzun cümlelerimiz var ama ben sözü bu ortamları bizlerden daha iyi bilen oyunculara bırakıyorum. Mert Turak, sözün bittiği yer diyor ve ekliyor, “ÖNCE SAĞLIK! Ne diyeyim Öznur? Yanlış! Çok yanlış!”

Goncagül Sunar: Hiçbir sey insan sağlığından ve canından önemli olamaz en kısa zamanda setler durdurulmalı. Burada oyuncularin tavır koyması gerekiyordu ama geç kalındı oyuncuların ben sete gelmiyorum kendimi riske atamam diyemediği bir 3. dünya ülkesi TV sistemi. Bu kabul edilir gibi değil. Sete gitmeyeceksin bu kadar net.

Nedim Saban: Setlerin halen durmamış olması akıl alır gibi değil. İki kişilik bir sahne çekilirken bile geri planda onlarca insan var, ışık, mikrofon, kamera gibi yüzeylerle temas halindeler, salgın olmayan zamanlarda bile hijyenik olmayan mekânlarda çekimler yapılıyor, bankalar ve devlet daireleri bile çalışanlarının değişik saatlerde seyahat etmesine çabalarken, küçücük minibüslerde onlarca kişi sete geliyor, saatlerce sıra bekliyor, yemek yiyor, birşeyler içiyor. Yani bu senaryoya göre ilk tatil edilmesi gereken yerler! Kaldı ki zaruri değil, hastane, banka, devlet dairesi açılamazsa panik olur ama set açılamazsa olan sadece dizikolik birine olur. Peki, niye tatil edilemiyor? Oyuncular Sendikası neden yaptırım uygulamıyor? Sözleşmelerde mücbir sebepte sete gitmez gibi bir madde varken, bu koca salgını mücbir sebep saymayıp, neden ben bugün sete gelmiyorum demiyor kimse? İki tane star bu sebeple sete gitmese ne olur? İşin ilginç yanı, hangi setler durdu, hangi setler devam ediyor, bu konuda da hiçbir şeffaflık yok, sadece yeni bölüm girmezse devam edilmediğini anlıyoruz! Burada devletin bir yaptırımı olmalı tabii, bir de reklamverenler reklamları geri çekerek bu sağlıksız gidişe dur diyebilirler. Umarım bunlara gerek kalmaz, durum çabuk atlatılır, ancak zaten uzun sürerse reklamverenin de gücü azalacak ve setler otomatik olarak tatile girmiş olacak, bu sefer de zaten 10/15 bölüm geriden giden ödemeler aksayacak, aslında insanlar şu dönemde kendilerini fedakârca tehlikeye atmanın maddi karşılığını da alamayacaklar.

Alican Yücesoy: Artık söyleyecek bir şey kaldı mı bir kere onu düşünüyoru. Gerçekten kalmadı yazabileceğim her şeyi yazdım. Anladığım kadarıyla yapımcılar değil de daha çok kanallar ile ilgili bir durum hele ki bir kanal var. Tabii bazı yapımcılar da var. Tam olarak bunları da birkaç güne tespit etmiş olacağım. O kanal ve yapımcılarla bundan sonraki hayatımda çalışmama kararı alacağım. En azından kanalda insan hayatını hiçe sayan yöneticilerin yönettiği bir kanalla çalışma kararı almama gibi bir özgürlüğüm var.

Beyti Engin: Açıkçası hayat, benim için cumartesi sabahı durdu. Bence birçoğumuz o günlerde bir idrak seviyesine vardı ve eve kapandı. Bu sebeple sektörün çok içinde olmama rağmen setlerin hâlâ devam ediyor olmasına çok şaşırıyorum. Her sette genellikle haftada 1 gün izinle, günde 15-16 saat çalıştırılan ve özellikle soğuk ya da sıcak demeden her hava şartında saatlerce dış mekânlarda çalışan 50-60 kişi var. Oyuncuları da dahil edince sayı epey artıyor. Sizce sadece 1 kişi yoluyla bulaşabilen bu virüs haftanın 6 gününü birlikte geçiren bu insanlar arasında ne hızla yayılır? Peki bu 50-60 kişiden ortalama kaç kişiye yayılır? Bence bunları düşünmek ve bu korkutucu tablo karşısında derhal setleri durdurmak gerek. Kurtarılacak tek bir can bile ratingden ya da paradan daha değerli ve unutmamamız gereken bir film repliği der ki “Bazen hayat kurgudan daha tuhaftır”

DURDURULAN SETLER...

Limon Yapım, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin yapımcısı olarak setlere ara verdi. Bir Annenin Günahı dizisinin ise yayımlanma tarihi ileriye atıldı. Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un da setlerine ara verildi. Mucize Doktor’un çekimleri önce iptal edilmedi, platoya geçildi, sonrasında sete ara verilmesine karar verildi. Ay Yapım en hızlı karar alanlardan, “Çukur”un setini hemen durdurdu. Diğer bir Ay Yapım dizisi “Babil”in de çekimleri durdu. Zalim İstanbul’un yapımcısı Avşar Film de çekimleri durdurdu. Yasak Elma’nın seti de 1 hafta durduruldu. MED Yapım sürece bakarak karar verecek. Şimdilik yayımlayacak bölümleri var. Aynı yapım şirketinin dizileri “Baraj” ve “Öğretmen” ile ilgili bir bilgi yok.