Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehri, yaklaşık 3 aylık karantinanın ardından 'dış dünyaya' açılıyor. Kentin havalimanı, tren istayonları ve karayolları açılırken, bazı fabrikalarda da işbaşı yapıldı. Fotoğraflarla Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...
Fotoğraflarla 11 milyon nüfuslu "mega kent" Vuhan'da normale dönmeye başlayan yaşam...
Vuhan'ın karayolu bağlantılarının açılmasıyla birlikte, özel araçalarıyla kentten çıkmak isteyenler otoyol gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Sadece cep telefonları için oluşturulan sağlık uygulamasında, sağlıklı olduğunu gösteren "yeşil kod"a sahip yolcuların seyahat etmesine izin veriliyor.
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