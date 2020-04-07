Yapı Kredi Kültür Sanat 360 derece ‘Bir zamanlar Toroslarda: Sagalassos’

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Bu kapsamda ‘Bir Zamanlar Toroslarda: Sagalassos’ sergisinin 360 derece sanal turunu erişime açtı. Yapı Kredi Yayınları, “Kitap Hayattır” sloganıyla sosyal medya hesaplarında kitaplarından sayfaları ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluştururken, Yapı Kredi Kültür Sanat da geçmiş tarihli etkinliklerinin bir kısmının video kayıtlarını paylaşıma açtı.



