Yardım ihalesi yapan AKP'li belediye, ihaleyi yine AKP'liye verdi
Dünya'yı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler birçok kişiyi ekonomik olarak zor durumda bıraktı. Yerel yönetimler de ilçelerinde yaşayan yurttaşlara yardımda bulunmak için harekete geçti. AKP’li Güngören Belediyesi, koronavirüs salgınında ihtiyaç sahibi yurttaşlara dağıtmak için 15 bin gıda kolisi almak üzere çıktığı ihaleyi, AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi ve AKP milletvekili aday adayı olan Ayhan Balcı’nın şirketi kazandı
Sözcü’den Özlem Güvemli'nin haberine göre, AKP'li Güngören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle 15 bin adet temel gıda kolisi almak üzere 22 Nisan'da ihale düzenledi. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 256 bin TL olan ihaleyi 2 milyon 130 bin 400 liralık teklifin sahibi Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirket ile 27 Nisan günü sözleşme imzalandı.
2002’DEN BERİ AKP'DE SİYASET YAPIYOR
Söz konusu ihaleyi kazanan Balcıoğlu Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hissedarı Ayhan Balcı, uzun yıllardır AKP'de siyaset yapıyor. Balcı, 2002 yılında AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar AKP Zeytinburnu ilçe teşkilatında çeşitli birimlerde başkan ve başkan yardımcılığı görevleri üstlendi. 15 Ocak 2011 tarihine AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanı iken görevinden istifa ederek İstanbul 2. bölgeden AKP milletvekili aday adayı oldu. Ancak seçimlerde aday listesine giremedi. Balcı, Kızılay Zeytinburnu Şubesi'nin de başkanı.
Geçtiğimiz günlerde de yine AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin koronavirüs önlemleri kapsamında “Evde hayat var” sloganı ile ilçe sakinlerine dağıtacağı temizlik seti ve oyun-okuma seti almak için açtığı ihaleler, tanıdık bir isme gitmiş, her iki ihaleyi de AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi Vahdet Erdoğan’ın büyük ortağı olduğu iki şirket aldı. Şirketler, AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin daha önce düzenlenen birçok ihalesini de kazanmıştı
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