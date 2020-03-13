Yargıda koronavirüs önlemi
Hakimler ve Savcılar kurulu, koronavirüs nedeniyle gerekli durumlarda yargılamaları SEGBİS uygulaması üzerinden yapacağını duyurdu
Hakimler ve Savcılar Kurulu, dünyada yaygınlaşan koronavirüs nedeniyle DSÖ tarafından ilan edilen 'Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu' alarmı kapsamında bazı değişikler aldığını duyurdu. Kurul,Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulamasının kullanılacağını açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerini şu açıklamayla duyurdu:
Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık
Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100’den fazla ülkede 109 bin teyit
edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020
tarihinde küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca
“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri
kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet
vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak
diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde
SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr
Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve
özenin gösterilmesi, keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve
Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim.
Video Haberler
- Günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum
- İmamoğlu ile Malkovich buluşmasına damga vuran anlar
- Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Resulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu