Yargıtay’da ‘zorunlu gönüllülük’ duyurusu

01 Nisan 2020 Çarşamba, 06:00

UYAP sisteminden tüm yüksek yargıçlar ile personele mesaj gönderen Akarca, kampanyaya Yargıtay olarak kurumsal olarak katılma kararı alındığını açıkladı.

Mesajda, “İlgili kampanya gönüllülük esaslı olmak üzere; Sayın Başkanlarımız, Üyelerimiz, Yargıtay Savcılarımız ve Tetkik Hakimlerimiz için alt sınırı 1000 TL’den, personelimiz için ise alt sınırı 100 TL’den az olmamak üzere ilan edeceğimiz hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur.”