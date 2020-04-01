Yargıtay’da ‘zorunlu gönüllülük’ duyurusu
Geçen hafta Yargıtay Başkanı seçilen Mehmet Akarca’nın ilk icraatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bağış kampanyasına destek vermek oldu.
UYAP sisteminden tüm yüksek yargıçlar ile personele mesaj gönderen Akarca, kampanyaya Yargıtay olarak kurumsal olarak katılma kararı alındığını açıkladı.
Mesajda, “İlgili kampanya gönüllülük esaslı olmak üzere; Sayın Başkanlarımız, Üyelerimiz, Yargıtay Savcılarımız ve Tetkik Hakimlerimiz için alt sınırı 1000 TL’den, personelimiz için ise alt sınırı 100 TL’den az olmamak üzere ilan edeceğimiz hesap numarasına 20 Nisan 2020 tarihine kadar yardımda bulunulması hususu saygıyla duyurulur.”
Video Haberler
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'
- Muharrem İnce'den videolu IBAN tepkisi
- Belediye Mersin'de esnaf ve yoksula nefes oldu
- huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
- İmamın 'koronavirüs' paylaşımı paniğe neden oldu
- CHP'den İstanbul'daki 65 yaş üstü yurttaşlara destek
- Bağış kampanyası başlatan Erdoğan'a CHP'den zor soru
- Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!
- 'Erkekten hemşire mi olur?' deyip otobüsten attı
- İngiltere’de dehşete düşüren görüntüler!