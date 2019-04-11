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Prens William eşi Kate Middleton’ı hamileyken aldattı mı?

İngiliz basınının gündeminde kraliyet ailesinin gözde çiftiyle ilgili aldatma iddiası var. Prens William’ın, eşi Kate Middleton’ı üçüncü çocuğuna hamileyken, hem de Düşes’in yakın arkadaşıyla aldattığı iddia edildi. Prens William’ın avukatları iddialara karşı hukuki süreci başlattı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe, 15:39

[Haber görseli]
İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Kate Middleton (37) ve Prens William’ın (36) hayranlıkla izlenen evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.

İngiltere, Prens William’ın, Kate Middleton’ı üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamileyken aldattığı iddiasıyla çalkalanıyor.


Prens William’ın avukatları dedikodulara karşı harekete geçti ve haberi yayınlayan In Touch Weekly dergisine dava açtı.

In Touch Weekly’de yer alan haberde, Prens William’ın Kate Middleton’ı aristokratik komşuları Cholmondeleys ailesinden Rose Hanbury ile aldattığı belirtildi. Üç çocuk annesi Rose Hanbury, aynı zamanda Kate Middleton ile yakın arkadaştı. Eski bir model olan 35 yaşındaki Hanbury, 58 yaşındaki yönetmen David Rocksavage ile evli. Kensington Sarayı, İngiliz basınında yayınlanan aldatma iddialarını reddetti.

Cumhuriyet İMECESİ

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