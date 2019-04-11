Ünlü oyuncudan Assange tepkisi: Nasıl yaparsınız?

WikiLeaks kurucusu Assange’ın gözaltına alınmasına bir tepki de ünlü oyuncu ve model Pamela Anderson’dan geldi. Assange’a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Anderson, “Şok içindeyim. Nasıl yaparsınız?” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, hem Assange’ın sığındığı Ekvador’a hem de büyükelçiliğin bulunduğu İngiltere’ye tepki gösterdi.

Anderson, “Şok içindeyim. Ne dediğini tam olarak duyamadım. Çok kötü görünüyordu. Nasıl yaparsın Ekvador? Nasıl yaparsın Birleşik Krallık? Elbette, siz Amerika’nın köpeğisiniz ve o aptalca Brexit saçmalığından başka yöne dikkati çekmeye ihtiyacınız var” diye yazdı.

'BİZ YÜKSELECEĞİZ'

Adını vermeden ABD Başkanı Donald Trump’ı da hedef alan ünlü oyuncu, “ABD’ye ne demeli? Başkanın bu zehirleyici korkaklığı. Bencil ve zalimsin. Şeytan, yalancı ve hırsızsınız. Siz kokuşacaksınız biz yükseleceğiz” ifadelerini kullandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Ekvador'un Assange'a verdiği sığınma hakkını kaldırmasının ardından, Assange’ı 2012 yılından beri bulunduğu büyükelçilik binasında gözaltına aldı.

Anderson, kişisel blogu üzerinden paylaştığı bir yazıda Assange için ‘en sevdiğim kişi' yorumunu yapmıştı. Assange’ı ‘kahraman’ olarak niteleyen oyuncu, "Onu bu yüzden seviyorum" demişti.