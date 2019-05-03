Athena Gökhan'dan eleştirilere yanıt: 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

Sosyal medya hesabından gündeme dair fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eleştirilere yanıt verdi.

Paylaşımlarıyla ilgili sosyal medyada, jüri üyesi olduğu programı bıraktıktan sonra konuşmaya başladığı ve duruşunu değiştirdiği yönünde eleştirilen Özoğuz, bu eleştirilere yine sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"DOĞUŞTAN BELLİDİR KUMAŞIMIZ"

'Bazı arkadaşlar 30 senelik müzik serüvenimdeki duruşu Tv programından ayrıldıktan sonra yazdığımı düşünüyorlar. Sosyal medyaya giriş sebebim artık röportaj yapmayıp kendi düşüncelerimi buradan paylaşabileceğime karar vermemdendir. Düşünce değişmez doğuştan bellidir kumaşımız!' diyerek son dönemde neden sosyal medyada aktif olduğunu açıkladı.

Gerçek bir VATANSEVER olmak ne kadar zor birşeymiş.

Gerçekten dürüst samimi olabilmek ne kadar zor birşeymiş.

Ben sonuç olarak bütün olan biten olaylardan bunu anladım! — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) May 3, 2019