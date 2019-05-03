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Athena Gökhan'dan eleştirilere yanıt: 'Doğuştan bellidir kumaşımız'

Sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un haberini paylaşıp, "Hani insan yalan söylerken bir İfade oturur suratına , onu hemen anlarsınız. Bir de merak ediyorum ; Dünyanın neresinde bir Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde parti bayraklarının üstündeki resimde adayın yanında yer almıştır? Allah yalan söyleyenleri sevmez cezalandırır!" yazan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eleştirilere yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 15:04

[Haber görseli]

Sosyal medya hesabından gündeme dair fikirlerini paylaşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eleştirilere yanıt verdi.

Paylaşımlarıyla ilgili sosyal medyada, jüri üyesi olduğu programı bıraktıktan sonra konuşmaya başladığı ve duruşunu değiştirdiği yönünde eleştirilen Özoğuz, bu eleştirilere yine sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

"DOĞUŞTAN BELLİDİR KUMAŞIMIZ"

'Bazı arkadaşlar 30 senelik müzik serüvenimdeki duruşu Tv programından ayrıldıktan sonra yazdığımı düşünüyorlar. Sosyal medyaya giriş sebebim artık röportaj yapmayıp kendi düşüncelerimi buradan paylaşabileceğime karar vermemdendir. Düşünce değişmez doğuştan bellidir kumaşımız!' diyerek son dönemde neden sosyal medyada aktif olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet İMECESİ

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Ali İhsan Yavuz