Dilber Ay'ın ölüm nedeni tırnağını keserken enfeksiyon kapması

Şarkıcı Dilber Ay, geçtiğimiz günlerde Ankara’da akraba ziyareti sırasında rahatsızlanıp kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Düzce’de toprağa verilen Ay’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sayfa programına telefonla bağlanan Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, eşinin ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, ayak tırnağını keserken iltihap kaptığını ve ölüm sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.