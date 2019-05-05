Bu beş dili öğrenin

“Gelecek anneden başlar” sloganıyla üç yıldır yapılan etkinlikte bu yıl da ilham veren hikâyeler anlatıldı. Açılış konuşmasını yapan MomTalks’un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, şefkatli aile ve şefkatli toplumun öneminden bahsetti. Eriş, “Etrafımız bu kadar şiddetle doluyken şefkatten söz etmek ütopik gibi görünebilir. Ancak şiddetin panzehiri şefkat. Şefkatli bir toplum, şefkatli bir aile ortamında başlar” dedi. Etkinlikte konusunda uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.

DONANIMLI BİREYLER

Etkinliğin ana sponsoru Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi: Çocuklarımızı geleceğe donanımlı bireyler olarak yetiştirmek büyük önem taşıyor. Onlara beş dil ve iki beceri kazandırmak gerekiyor. Nedir bu beş dil ve iki beceri: Anadili, matematik, İngilizce, teknoloji ve insanlık dili.