Seda Akgül, Demet Şener'e yüklendi: 9 çocukla mağarada kalmadın!

"Demet'in sevgilisinin yerinde olsam 1000 kere terk etmiştim onu. Demet Şener'i kaç kere işiyle andık. 2,5 senedir yok aldatılması yok boşanması. Güzel de yaşlanmadı. Çok kötü yaşlandı. Bir estetik, bir zayıflık. Çağla Şıkel gibi değil. Demet Şener Michael Jackson'a benziyor. Estetik yaptırmadıysa, akrabalar herhalde. 40 yaşına kötü girdi Demet. Mutlu etmiyorsan, meşgul etmeyeceksin. Bırak gitsin. Böyle kadınları göstererek evliliği bir kazanç kapısı gibi gösteriyoruz. Benim için kadın Özlem Yıldız'dır. Kadınların kafasında 'zengin bir koca bulayım' algısı var. Sevdiğin adamın parası vardır ne ala... Parası için adam sevilmez. Demet idare edebileceği bir erkek bulmuş. Anladığım kadarıyla Cenk Bey'in Demet'e zaafı var. Ben olsam tahammül etmem. Çünkü bir erkek olarak hafifliyor. 5 milyon TL ile 4 katlı havuzlu villada yaşıyorsun. 9 çocukla mağarada kalmadın. Adam 2-3 gün geciktirmiş. Ödemesi gelmez, gecikir. Demet'in bu yaptığı adamdan hınç almak, göbek bağını koparmamak, etini kıvırmaktır. Ebru Şallı kendini zorla çirkinleştirdi. Estetikle, çok zayıflayarak...O Demet gibi kinci değil. Daha pozitif bir ifadesi var.