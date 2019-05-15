Nusret, elleriyle altın kaplama et yedirdi: Survivor’da ödülü kim kazandı?

Nusret Gökçe, son zamanlarda dünyada en çok tanınan sosyal medya fenomenlerinden biri. Sosyal medya şovlarını Survivor’a taşıyan Nusret, yarışmacıların karnını doyurdu.Ünlü tuz atma hareketini yaptı. Fiyatı dudak uçuklatan ve dünyaca ünlü isimlere ikram edilen altın kaplama et Survivor’a yarışmacılara sunuldu.

SEMBOL OYUNLARI

Kadınlarda; Seda

Erkeklerde; Yusuf

Emre: Üçümüz aday olalım herkes kendi yağında kavrulsun dedim.

Yusuf: Ben değerlerime ihanet edemem elim gitmez. Emre’yi yazmakla sadece onu değil kendimi de potaya soktum. Gitmek istemiyorum.

Atakan: Her oyunu stresle çıktım sonra en sevdiğim arkadaşımla tartıştım.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun: Dominik’te yeni bir ödül oyuna hoşgeldiniz. Arkadaşlar ödülünü Mykonos’tan geldi. Dün aradım Miami’deydi, acil gelmen lazım yarışmacılar çok aç dedim gelirim abi dedi. Bugün size şov yapacak. Motivasyon olsun diye Nusret barbeküyü getirecek.

Nusret: Bir de yarışmak istiyorum. En güçlü yarışmacı olsun.

Atakan: 5 hamburgere yarışırım.

Siyah: 10 Beyaz: 5

ATAKAN NUSRET’E KARŞI

Atakan ile Nusret, parkurda karşı karşıya geldi. Atakan 2, Nusret 1 sayı aldı, Atakan 5 hamburger kazandı.

Acun oyun sırasında Nusret itiraz ediyor, Survivor’da olsa sorunlu bir yarışmacı olurmuş dedi.



Nusret, parkurda koşarken gözlüğünü takmayı ihmal etmedi.

Acun: Kazanan Siyah takım oldu tebrik ediyoruz. Beyaz takım zor günler geçiriyor. Bugünün neşesi sizi etkiler bu nedenle siz gittikten sonra konuşacağız. Yarışmacılar Nusret’in ünlü hareketini hep birlikte yaptı.

YARIŞMACILARIN KARNI BAYRAM ETTİ

Nusret bu kez Survivor yarışmacılarına bütün hünerlerini sergiledi. Fiyatı dudak uçuklatan altın kaplama etini yarışmacılara elleriyle yedirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı.