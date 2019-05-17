Meryem Uzerli'nin transparan kıyafeti olay oldu

Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 09:32

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25 Mayıs tarihine kadar sürecek olan 72. Cannes Film Festivali'nde ünlü isimler boy göstermeye devam ediyor. Ünlü isimlerin kırmızı halıda giydikleri kıyafetler ise çok konuşuluyor.

Uzerli, 72. Cannes Film Festivali'nde giydiği transparan kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabından transparan kıyafetiyle fotoğrafını paylaşan Uzerli, ''#geçengecehakkında 72. Cannes Film Festivali açılış seremonisi'' notunu paylaştı.

Uzerli'nin giydiği kıyafeti çok açık bulan bazı takipçileri, podyumda kalçasını açan şarkıcı Hatice'ye göndermede bulunularak 'ikinci Hatice vakası' yorumları yaptı.

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