Ödemden kurtulun

Yeterli miktarda su içtiğinizi düşünüyor ve buna rağmen idrara çıkmıyorsanız, şişkinlik genelde sabahları göz altı ve yüzünüzde daha belirgin ise böbreklerde bir problem akla gelebilir.

Ayak ve ayak bileklerinizde daha fazla şişlik varsa, kalp ve damar dolaşımında herhangi bir problem olabilir. u Bazı durumlarda ise ödeme yol açan bir hastalık saptanamaz. Bu durum “idiyopatik (nedeni bilinmeyen) ödem” olarak isimlendirilir. İdiyopatik ödem genellikle genç - orta yaşlı kadınlarda görülür. Nedeni tam olarak bilinmese de gerginlik, fazla kilo, aşırı karbonhidrat tüketimi, bol tuzlu beslenme gibi nedenler ödeme yol açmaktadır.

Az su tüketiminde sıvı birikir

Aşırı sıcak hava: Sıcak havalar damarları genişleterek dolaşımın bozulmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden çok sıcak havalarda serinletici içecekler içerek ve kendinizi güneşten koruyarak ödem şikâyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Tuzlu besin tüketimi: Aşırı tuz tüketimi vücutta su tutarak ödeme sebep olabilir. Günlük tuz tüketiminizin 1 silme çay kaşığını geçmemesine özen gösterin. Turşu, konserve, soya sosu, tuzlu peynir ve zeytinler bu ölçünün üstüne çıkmanızı kolaylaştıracak besinler olduğu için uzak durmaya çalışın. u Yetersiz su tüketimi: Vücudunuzu susuz bıraktığınızda, vücut kendi iç dengesini sağlayabilmek adına besinler yoluyla aldığınız bütün sıvıyı biriktirmeye başlayacaktır.

Fazla kilo ve hareketsizlik: Fazla kilo damarlar üzerinde ekstra basınç oluşmasına, dolaşımın yavaşlamasına sebep olmaktadır. Dokulardan damara akışın bozulması sonucunda vücuttaki sıvı dengesi bozulmaktadır.

Âdet dönemi ve hamilelik: Bu dönemlerdeki hormonal değişimler vücutta sıvı birikmesine neden olabilir.

Ödem attıran bitki çayı

Malzemeler: Yarım demet maydanoz, 1 adet yeşil elma, 1 küçük parça taze zencefil, 2 adet kabuk tarçın, yarım limon suyu, 2 dal taze nane u Yapılışı: Bütün malzemeleri 1 litre suda 10 dakika kaynatın. Süzdürüp gün içerisinde sıcak ya da soğuk tüketebilirsiniz.

Her gün 2.5 - 3 litre su için!

Şeker, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidrat içeren besinlerden uzak durun. Bu tarz besinler, kan şekeri ve insülin seviyelerinde hızlı artışa neden olarak böbreklerdeki sodyumun emilimini artırabilir. Sodyumun artması ise ödeme sebep olacaktır.

Kiraz, ananas, kayısı, salatalık, maydanoz gibi besinler, içeriğindeki yüksek su seviyesinden dolayı ödemi atmaya yardımcı olur.

Potasyum, sodyum seviyesini azaltarak, idrar üretimini artırır ve vücuttaki su birikimini azaltmaya yardımcı olur. Beslenmenizde muz, avokado, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru meyveler gibi zengin potasyum kaynaklarına yer verin.

Her gün 2.5–3 litre su içmeye özen gösterin.