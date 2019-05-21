Belçim Bilgin'den şaşırtan Yılmaz Erdoğan hamlesi!

Belçim Bilgin ile Yılmaz Erdoğan çifti 2006'da başlayan evliliklerini geçen aralık ayında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yeniköy'deki bir balıkçı çıkışı görüntülenen Yılmaz Erdoğan, muhabirlerin "Belçim Hanım'la Çağlayan Adliyesi'nde boşandığınız doğru mu?'' sorusuna ''Haber doğru da adliye yanlış'' karşılığını vermiş ve ardından da "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan'a kalpli öpücük

Belçim Bilgin'den bugün şaşırtan bir hamle geldi. Belçim Bilgin, Yılmaz Erdoğan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına kalpli öpücük emojisi bıraktı. Bilgin'in bu hareketine beğeni yağdı.