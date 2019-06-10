FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Oyunun yapımcısı EA Sports, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınlanan kısa video ile E3 2019 Fuarı’nda tanıttığı FIFA 20'nin çıkış tarihi ve fiyatını kamuoyu ile paylaştı.

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 27 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

Oyun 69.99 dolar karşılığında ön siparişe yönelik olarak satışa çıkarılacak.