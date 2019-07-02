Çeşme'de dudak uçuklatan fiyata villa kiraladı

Oyuncu Ezgi Mola, yaz sezonunu Çeşme’de geçirecek. Mola, Çeşme’de işletmecilik yapan sevgilisi Mustafa Aksakallı’nın işleri nedeniyle 3 aylığına bir ev kiraladı. Sadece iş seyahatleri için İstanbul’a gidip gelen güzel oyuncu, iki katlı lüks villası için aylık 15 bin TL’yi gözden çıkardı. Mustafa Aksakallı’nın yoğun temposundan dolayı bir süreliğine Çeşme’de yaşayacak olan Ezgi Mola, böylelikle erkek arkadaşını da bir an olsun yalnız bırakmayacak. Sezon başladığında yurda dönecek olan güzel oyuncu, hemen akabinde Alice adlı müzikalinin çalışmalarına tam gaz devam edecek.