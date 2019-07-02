Bodrum'da hareketli gece: Akalın'ın sahne aldığı mekan kapısını kapatmak zorunda kaldı

Yaklaşık 3 saat eğlence mekanına girmek için kuyrukta bekleyen Akalın hayranları 2 saat boyunca Demet Akalın'ın şarkılarıyla coştu. Erken saatte biletlerin tükendiği konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Mekan, kapısını izdiham nedeniyle kapatmak zorunda kaldı.

Mekanı hınca hınç dolduran Akalın hayranları ünlü sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbiriyle yarıştı. Pasha sahnesine çıkan ünlü sanatçı yaptığı dans şovlar ve performansıyla göz doldurdu.

Özel günü olanları soran Demet Akalın yeni nişanlanan bir çiftin masasına hediye olarak ikramlar gönderdi. Bir an önce evlenmelerini tavsiye eden Akalın "Bu yıl Pasha'da ilk sahnemiz. Her pazar burada sahne alacağım. Kapıda kalanlar haftaya en ön sıralarda siz olacaksınız" diyerek hareketli şarkılarıyla hayranlarına, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.