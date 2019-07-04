Özge Ulusoy kuralını yıktı: İşte o paylaşım

Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan manken Özge Ulusoy, ilk kez sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 14:57

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Son dönemde aşk hayatındaki talihsizliklerle gündeme gelen güzel manken Özge Ulusoy, bir süre önce iş insanı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ulusoy, dün Instagram hesabından ilk kez birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak sevgilisinin doğum gününü kutladı.

KURALINI YIKTI
Yeni sevgilisiyle görüntülenmekten kaçınan Ulusoy, dün sosyal medya hesabından bu kuralını yıktı ve birlikte çıktıkları tatilden bir kare fotoğraf paylaştı. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Ulusoy, fotoğrafı "İyi ki" notuyla paylaştı.

[Haber görseli]

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