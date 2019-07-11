Sahneden servet kazanıyor

Kendine has tarzıyla gündemin çok konuşulan isimlerinden olan rapçi Ben Fero,sahne fiyatını 6'ya katladı.

KLİPTE DEMET AKALIN DA OYNADI

Ben Fero'nun çok konuşulan şarkısı Demet Akalın'ın klibi yayınlandı. 28 yaşındaki rapçi, son şarkısının klibinde Demet Akalın ve Pascal Nouma da yer almıştı. Ben Fero'nun klibi kısa süre içerinde milyonlarca kez izlenmeye ulaştı. Bu başarı ise genç şarkıcının sahne fiyatına yansıdı.

SAHNE FİYATINI 6'YA KATLADI

Demet Akalın ile birlikte bir klip çeken Ben Fero sahne fiyatını bir anda 120 bin TL'ye yükseltti. Geçtiğimiz sene konser başına 20 bin TL alan Fero, bir sene geçmeden kazancını 6'ya katlamış oldu.