Seni sevmek dünyayı sevmek değil mi?

1-Çok zaman oldu okuyalı, yazmak için not almıştım, unutmuşum Soren Kiergeard’ın “Baştan Çıkarıcının Günlüğü”nü. Filozofların edebi metinleri her zaman ilgi çekici olmaz. Mektup, günce türleri anlatıma farklı olanaklar sağlar. Romanın sınırları genişler. Geleneksel anlatıların yetmediği durumlarda arayış başlar. -Aslında hep vardır.- Değerli bir tartışmadır, “yazarın düşüncesinin romanda ne oranda göründüğü”! Bana kalırsa deneme, şiir, mektup, günce iç içe geçerek, anlatının önüne bariyer koymadan, post-modern bataklığa düşmeden, verilen yapıtlar keyifli, yaratıcıdır. Elbette eklektik olanlardan söz etmiyorum.

2-Filozofun aşk, gençlik, kadın –elbette durduğu yerden erkek- yaşlılık, kışkırtma, erotizm üstüne düşünmesine tanık oluyoruz. İnsan kendini ne ölçüde nesnel gözler, buna da bakıyor sanırım. Bir genç kadının “baştan çıkarılması” hangi duygunun, itkinin sonucudur? –Hep söyledim psikanaliz bilimden çok edebiyata yakın- Şöyle diyor bir yerde;

“Bir bilmeceydi o, kendi çözümüne kendine sır olacak şekilde sahipti, bir sır, bütün diplomatların sırları buna kıyasla nedir ki, bir muamma ve yeryüzünde onu çözecek o kelime kadar güzel ne olabilir ki? Lisan denilen şey nasıl da belirleyici, nasıl da gebe: Çözmek, burada nasıl da bir ikilem var; bu kelimenin geçtiği tüm kombinasyonlar ne de güzel, ne de sağlam duruyor! Ruh zenginliği bir muamma olduğuna göre dilin bağı çözülmedikçe ve dolayısıyla muamma çözülmedikçe bir genç kız da bir muamma olarak kalır.”

3-Aşk duygusu gençliğe yakışıyor. Bunun üstüne düşünürken: “Âşıkken yazmamak gerek” demiştim. Duygunun gücü, esrime yaratır. Kuşkusuz bilimin bu olağandışı duygunun kaynağı üstüne somut veriler ortaya koyması can sıkıcı. Psikiyatrik müdahale ile ruhu soğutmak mümkünmüş meğer. Yine de güçlü duygunun yüreğimizi yakmasına olanak tanımalıyız. Yaraların varlığı dilin incelmesini sağlar. Her yaşın ayrıdır tarifi. Bunu bilir de, genellemeden kaçamayız. Bazen “aşk” isteği yaşama tutunmak için gençlik aşısıdır.

“Âşık olmak ne güzel, âşık olduğunu bilmek ne ilginç. İşte fark burada. Onun bir kere daha gözlerimin önünden kaybolduğu düşüncesi canımı sıkabilir; lakin bir bakıma beni memnun da eder. Onun zihnimdeki resmi gerçek görüntüsüyle ideal görüntüsü arasında bocalar, sendeler durur. Şimdi bu resmin bana görünmesine ses çıkarmıyorum; çünkü o ya gerçek ya da gerçeğe dayalı olduğu için kendine mahsus bir büyüsü var...”

4-Bir yerde “onun bu şehirde olduğunu bilmek yeter” diyor yazar. Kiergeard bizimle mi konuşuyor acaba, sürekli işittiğimiz o iç ses, nedense söz konusu romancı filozof olunca “hakikat” tartışmasına da dönüyor. Sevgilinin adımlarının izini sürmek, aynı şehirde olarak, aynı havayı solumak; hele de şimdilerde olduğu gibi, bir de sonbaharsa, dekor, mizansen uygundur. İnsanın her yaşta bu tahayyüle ihtiyacı var. Genç kızı kışkırtmak için türlü oyunlara girişmesi bundan Johanness’in. -kahramanımızın adı-

“... aşk hakkındaki şahsi görüşüm, her aşk ilişkisinin en fazla altı ay süreceği ve en uç noktaya kadar tadı bir çıkarıldı mı o ilişkinin sona ermeye mahkûm olduğudur. Bütün bunları kendimden biliyorum, ayrıca havsalaya sığabilen en yüksek hazzın sevilmek, dünyadaki her şeyden fazla sevilmek olduğunu da biliyorum. Bir kızı elde etmek için edebiyat yapmak bir sanat, elden çıkarmak için edebiyat yapmak ise bir sanat şaheseri. Lakin ikincisi esas itibariyle ilkine tabi.”

5-Bir yerde: “Seni sevmek dünyayı sevmek demek değil mi?” diye soruyor yazar. Kahramanla yazarı bir görmek doğru değil gerçi, nedense bu kitapta o ayrımı yapamıyorum. Dedim ya, önüme konan metin felsefeci elinden çıkma. Tartıştığı konuları, muhtemelen diğer kitaplarından da bildiğim için, hep temel “saçma”, “varoluşçuluk” üzerinden okuyorum. Doğrusu bu: Tutku, gücü arttıkça, aşk oldukça yaşamı sevmeyi sağlar ve bazen de tersi olur. Kopar yaşamdan kişi. İlginç bulduğum şu tarife bayıldım:

“Aşk kimse kuşkulanmadığı sürece bir anlama sahip olur; aşk hariçtekiler sevgililerin birbirinden nefret ettiklerini sandığında mutluluktur.”

6-Âşıklar kimsesizdir. Birbirinden başkasının gözüne görünmek istemezler. Dünya küçülür, veya bu yolla büyür. Eşit rollerde, tonlarda aşk bulunmaz. Biri ötekine tutkunken, diğeri, olasılıkla üzerine boca edilen tutkuya kapılır. Yer değişikliğine de sıkça rastlanır elbet. Genç kız sonunda öylesine bir mektup yazıyor ki, olan biteni anlamak için sıkça okumak gerek. Fetih tamamlandıktan sonra ne olacak? Kimse kimsenin mutlak sahibi ya da galibi değildir aslında, yalnız yara bir kez kanadı mı, hele bir de kapansın istenmiyorsa sızlar durur:

“Johannes! Sana “benim” demiyorum; hiçbir zaman benim olmadığının farkındayım ve bu düşünceyle bir zamanlar ruhumu avutmuş olmanın cezasını çok ağır çektim; buna rağmen sana yine “benim” diyeceğim; benim baştan çıkarıcım, benim sahtekârım, benim düşmanım, benim katilim, benim bedbahtlığımın kaynağı, benim neşemin mezarı, benim mahvoluşumun uçurumu. Sana “benim” diyorum ve bana da “senin” ve bu sana olan derin hayranlığımın önünde bir zamanlar gururla eğildiğinde kulağını okşamış olsa da şimdi kulağına bir lanet gibi geliyor olmalı, sonsuza dek sürecek bir lanet. Niyetimin peşinden gelmek olduğunu sanarak sevinme veya bir hançer kuşanacağımı eğlenceni körüklemek için! Nereye istersen uç, ben yine de seninim, dünyanın en ücra köşesine git, ben yine de seninim, binlerce başkasını sev, ben yine seninim, evet, ölüm saati geldiğinde ben seninim. Sana hitap ederken kullandığım dil bile senin olduğumu ispata yeterli olmalı. Bir insanı aldatmak için öyle ileri gittim ki benim içim her şey oldun, şimdi de bütün irademi senin esirin olmak için kullanacağım. Seninim, senin, senin, senin lanetin.

Senin Cordelia’n”

7-Aşk birbirinin “Mahrem

Çekmece”sine sığma becerisidir.

(Cumhuriyet-Pazar)