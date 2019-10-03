David Beckham'ın eski kişisel antrenörüne göre kadınların spor salonlarında yaptığı en büyük 3 hata

Spor salonları garip olabilir. Kadınlar kaslarını şişirmek korkusuyla ağırlıklardan uzak dururken, erkeklerin durmaksızın ağırlık çalışmasını şart koşan toksik karakterlerle dolu spor salonlarında, çoğumuzun spor yaparken hatalar yapması hiç de şaşırtıcı değil.

Bu ince ve sıkı bir vücudu nihai amaç olarak dayatan ve "çok kaslı" olmaya dair endişeleri şiddetlendiren Victoria's Secret güzellik anlatısına genç yaşlarından itibaren maruz kalan kadınlar için özellikle zor bir durum.

Ayrıca kişisel antrenörlerin yüksek fiyatları, çoğumuzu rehberlik için Instagram'a başvurmaya zorluyor. Fitness sporcularının programlarını uygun bir eğitim olmaksızın kopyalamak da hatalı formlara ve yaralanmalara neden olabiliyor.

Burada David Beckham'ın eski kişisel antrenörü Shona Vertue'nin açıklamalarıyla, kadınların egzersiz yaparken aslında kendilerine zarar verdiği yollardan yalnızca birkaçı yer alıyor.

Independent Türke'den Olivia Petter'in haberi şöyle: Avustralyalı fitness uzmanı, kadınların spor salonunda yaptığı en büyük üç hatayı ve bunları nasıl düzeltebileceklerini anlattı.

1. YÜKSEK AĞIRLIKLAR KALDIRMAMAK

Kadınlar için ağırlık kaldırmanın fiziksel yararları kanıtlanmış olsa da, Vertue psikolojik değerini de vurguluyor ve spor salonlarındaki ağırlık odalarının kadınlar tarafından yeterince kullanılmadığını savunuyor.

Vertue “Ağır şeyler kaldırarak fazlasıyla güçlenebilirsiniz. Kadınlara bu ufak pembe ağırlıkları kaldırmaları söylenir ki bu çok gülünç - siz hiç bir kadının çantasını kaldırdınız mı? Bu aslında yalnızca cüzdan ve telefon taşıyan bir erkeğin taşıdığı herhangi bir şeyden daha ağır. Güçlü olmalıyız; bir kolumuzda çocuk, diğer kolumuzda laptop taşıyoruz. Kadınların geçmişte onlara dayatılandan daha güçlü olması gerekiyor” dedi.

2. "BÖLGESEL ZAYIFLAMA" ÇABASIYLA VAKİT KAYBETMEK

Basit bir egzersiz programıyla sıkı karın kaslarına sahip olacağımızı gösteren efsanenin bize nasıl da yutturulduğunu görmek için Google'da "nasıl karın kası yapılır" diye aratmak yeterli olacaktır.

Ya da benzer sahte sözler için "nasıl canlı kalçalara sahip olabilirim" yazabilirsiniz.

Vertue, vücudun belirli kısımlarında zayıflamayı amaçlayan veya "bölgesel zayıflama" (spot reducing) olarak bilinen yöntemlerin mümkün olmadığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

3. UZMAN OLMAYAN KİŞİLERDEN TAVSİYE ALMAK

Sosyal medya sayesinde, akıllı telefona ve sporcu sütyenine sahip herkes kendisini fitness fenomeni olarak görebilir.

Instagram kişisel antrenörler için kendi markalarını oluşturmak konusunda faydalı bir araç olsa da, bir Jane Doe'nun (belirsiz isimler için kullanılan temsili tabir çn) kişisel antrenmana dair yetkinliği olmasa da binlerce takipçisine "eşek sudan gelinceye kadar burpee yapın" demesini engelleyecek hiçbir şey yok.

Vertue "Insta"da paylaşılan programları kopyaladığımızda çoğu zaman yanlış yaptığımızı söylüyor.

Yaralanmalara yol açma ihtimalinin ötesinde, Vertue aynı zamanda yanlış antrenman pozisyonlarının vücudunuzu estetik olarak da değiştirebileceğini belirtiyor.