Yazar Colson Whitehead ikinci Pulitzer’ini kazandı

05 Mayıs 2020 Salı, 11:43

Afrikalı Amerikalı yazar Colson Whitehead’in kurmaca dalında Pulitzer Ödülü kazanan “The Nickel Boys” adlı romanı Florida’da kaldıkları islah evinde taciz gören siyahi çocukların hikâyesini anlatıyor.

Whitehead aynı ödülü 2017 yılında da “Underground Railroad” adlı romanıyla almıştı. Ondan önce bu ödülü iki kez kazana yazarlar ise Booth Tarkington, William Faulkner ve John Updike olmuştu.



Koronavirüs salgını yüzünden ertelelen Pulitzer Ödülleri bu yıl Pulitzer’in yöneticisi Dana Canedy’nin evinden açıklandı. Canedy açıklama sırasında Pulitzer Ödülleri’nin ilk kez 1917 yılında, yani İspanyol Gribi salgınından bir yıl önce verildiğini hatırlattı.



Colson Whitehead’in Pulitzer kazanan her iki romanının Türkçe çevirileri (“Yeraltı Demiryolu” ve “Nickel Çocukları”) Siren yayınları tarafından basıldı.

