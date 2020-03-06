Yazarlarımız okurlarla buluşuyor

06 Mart 2020 Cuma, 05:38

Cumhuriyet Kitapları Standı’nda bugün saat 14.00’te Niyazi Altunya, yarın 14.00’de Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri, gazetemiz yazarı Işık Kansu, gazetemiz yazarı Zeynep Oral ve eski milletvekili, akademisyen Uluç Gürkan kitaplarını imzalayacak. Pazar günü ise gazetemiz yazarı, şair Ataol Behramoğlu 13.00-15.00 saatleri arasında, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ise 14.00’te Cumhuriyet Kitapları’nda sevenleriyle buluşacak.