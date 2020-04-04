Yeni Zelanda'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 1000'e yaklaştı

04 Nisan 2020 Cumartesi, 08:48

Yeni Zelanda'da Sağlık Şefi Dr. Ashley Bloomfield, virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 33 bin Yeni Zelandalıya uygulanan testler sonucunda 950 kişinin Kovid-19'a yakalandığını tespit ettiklerini açıkladı.



Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19 nedeniyle hastalananlardan 10'unun ülke genelindeki hastanelerde tedavi altında olduğunu, 127 kişinin de tamamen iyileştiğini belirtti.



Ülkede uygulanan zorunlu haller dışındaki sokağa çıkma yasağının işe yaradığını ve yeni vaka sayısının dengelenmeye başladığını söyleyen Bloomfield, ‘"Bu iyi, cesaret verici ama iki ya da üç gün sonra da bir düşüş olduğunu görmek istiyorum. Bu sürede düşüş olduğu kanıtlanırsa, sonraki günlerde de vaka sayıları her gün düşmeye devam eder." ifadelerini kullandı.



Kovid-19'un yayılmasına karşı 25 Mart'ta OHAL ilan edilen ve dört hafta süreyle zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Yeni Zelanda'da, virüs nedeniyle 29 Mart'ta 70'li yaşlardaki bir kadın kaybetmişti.

