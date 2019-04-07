Kadın adaylar engel tanımadı

Doğubayazıt’ta Nesime Gül Özdemir, Edremit’te Nergis Aldemir erkek rakiplerine fark attı. Karaman’da ise Raziye Ünlü kentin tek kadın muhtarı olmayı başardı.

Borç aldığı altınla muhtar oldu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Nesime Gül Özdemir (40) komşusunda borç aldığı altınla, afiş ve oy pusulası bastırıp 11 erkek rakibini geride bırakarak mahallesine muhtar oldu.

Özdemir, “Kız meslek lisesi mezunuyum. Mahalleli bana ‘Keşke sen muhtar olsan’ diyordu. Komşuların teşvikiyle muhtar adaylığına başvurdum. Komşumdan bir Cumhuriyet altını borç alarak bozdurdum. 379 oyla muhtar seçildim” dedi. Hasankeyf Mahallesi’nin muhtarı olan Özdemir, kız meslek lisesinden mezun olduktan sonra 3 yıl dikiş- nakış hocalığı yaptı. Evlendikten sonra işini bırakan Özdemir’in bir kız ve bir de oğlu oldu. Mahallede yaşanan sıkıntılara erkek muhtarların çözüm bulamadığını gören Özdemir, muhtar olmaya karar verdi. Özdemir, “Seçim için mahallede bütün herkesin kapısını çaldım. Seçim çalışması sırasında 2 çift ayakkabım yırtıldı. Artık hizmet zamanı” dedi.

5 erkek rakibini geride bıraktı

Balıkesir Edremit’e bağlı kırsal Mehmetalan Mahallesi’nde, Nergis Aldemir (42), 5 erkek rakibini geçerek muhtar seçildi. 160 haneli mahallede annesi Elif ve babası İlyas Aldemir ile birlikte yaşayan Aldemir, kullanılan 350 oydan 98’ini alarak mahallenin yeni muhtarı oldu. Aldemir, kadınların artık yalnızca ev içinde kalmak değil, üretime katılmak istediğini anlattı. Köy olan Mehmetalan’ın büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüştüğünü belirten Aldemir, “Kadın arkadaşlarımla şakalaşırken muhtarlık fikri ortaya çıktı. Sonra da bu işi ciddiye aldık. Yaşadığımız yöreyi de daha güzel hale getirebiliriz, diye düşündük. Köyümüz Türkmen köyü. Tabiki örf, âdet ve geleneklerimizi korumak; ama bir yandan da kendimizi anlatmak istiyoruz. Köylü kadınlarımız üretmek istiyor. Kadınlara yönelik birçok projemiz var. Kooperatifleşerek kadın emeğini ön plana çıkaracağız” dedi.

Kentin tek kadın muhtarı

Karaman’da, 45 yaşındaki ev hanımı Raziye Ünlü daha önce azalık yaptığı mahallede şehrin tek kadın muhtarı ile yarıştığı seçimde kazanarak görevi devraldı. Kentin tek kadın muhtarı Ünlü, “Karaman’da bu seçimde 55 kadın muhtar adayı vardı. Sadece ben seçildim. İşin ilginç tarafı mahallemizin muhtarı zaten kadındı. Demek ki mahalle sakinleri kadın muhtarın hizmetinden memnun kaldı ve tekrar başka bir kadını muhtar seçti” dedi. Ünlü, 207 oy alarak Seki Çeşme Mahallesi’nde muhtarlığı kazanarak, Karaman merkezde tek kadın muhtar olmayı başardı. Ünlü, 21 yıldır Seki Çeşme Mahallesi’nde yaşadığını, mahallede 11 yıl esnaflık yaptığını, şimdi ise ev hanımı olduğunu belirterek “İlkokul mezunuyum ama okumayı, araştırmayı severim. Evde oturmak bana göre değil. Sürekli insanlara yardımcı olmak isterim. Birisi bir şey sorduğunda o vatandaşın sorunu çözülünceye kadar uğraşırım” dedi.