Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya gönderme: Bunu yapmak ayıp

Uzun yıllar Ankara' da Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilmesi sonrasında belediye binası yakınındaki bir çöplükte de Melih Gökçek’in portresi bulunmuştu. Bu fotoğrafa gönderme yaptığı anlaşılan Gökçek, çöpteki Mustafa Tuna fotoğraflarını paylaşarak "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp" dedi.

Gökçek'in yaptığı paylaşım şu şekilde:



"YAKIŞMAMIŞ...



BUNU YAPMAK AYIP..."





