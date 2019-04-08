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Melih Gökçek'ten Mustafa Tuna'ya gönderme: Bunu yapmak ayıp

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, Ankara Belediye Başkanlığı görevini görevini bugün Mansur Yavaş'a devredecek olan Mustafa Tuna'nın fotoğraflarının çöpe atıldığı fotoğrafı paylaşarak "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp" dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 09:16

Uzun yıllar Ankara' da Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirilmesi sonrasında belediye binası yakınındaki bir çöplükte de Melih Gökçek’in portresi bulunmuştu. Bu fotoğrafa gönderme yaptığı anlaşılan Gökçek, çöpteki Mustafa Tuna fotoğraflarını paylaşarak "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp" dedi.

Gökçek'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"YAKIŞMAMIŞ...

BUNU YAPMAK AYIP..."


Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Tuna, Melih Gökçek