Ekrem İmamoğlu, Maltepe'de yurttaşlara sesleniyor

Maltepe'de 'İstanbul'a yeni bir başlangıç' mitingi başladı. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Bir yanımız mutluluk dolu ama bir yanımızda hüzün dolu... Terörü lanetliyorum... Dün şehit olan yurttaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum.

-31 Mart seçimleri tarihe geçmiştir. Siyaset her koşulda centilmenlik içinde yapılmalıdır.

-Siyasetin temel amacı insanlığın mutluluğudur. Siyaseti ööcelikle bu tutumla düşünüp davranmalıyız. Herkesin inancı, görüşü farklı olabilir. Onları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir.

-Siyaset, kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından yola çıkarak neyi, nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.

-Dini ve milli bayramlarımızın tümünde ulaşım ücretsiz olacak. buradan da bu müjdeyi ilk defa veriyorum.

-31 Mart seçimlerinden itibaren yaşanmış ve hala da gelişmekte olan bir sürü olay var. Ama milletimiz bu seçimden başarıyla çıkmıştır.

-Kimse unutmasın. Bu ülkede millet ne derse o olur. Millet ne derse o olur. Bizim aldığımız terbiye budur. Bu vesileyleUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ne demiş Atamız 'Egemenlik kayıtsız kartsız milletindir.'

-Kendisi için iyi olan bir anlayışı millete dayatan biri asla olmayacağım.

-Hak, hukuk, adalet olmazsa bir insan yaşayamaz.

-Bu şehirde ben yapyım bitti anlayışı bitti. Hep birlikte karar vereceğiz.

-Yeşili yok eden, insan sağlığını hiçe sayan uygulamalara son vereceğiz.

-Bu kentin her tarafını saran yeşil alanlar yapacağız.

-Milletin tek bir kuruşunu bile israf etmeden, hesapsızca haracamadan, yandaşa peşkeş çekmeden hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Söz veriyorum.

-Bu şehirde asla veren el alan eli bilmeyecek. Hassas olacağız.

-İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak.

-Artık torpil yok liyakad var. İnsanlar pırıl pırıl bir çevreye kavuşacak. Bu şehrin çalışanları güç kazanacak. Bu şehir dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.

-Bu şehirde inançların, ideolojilerin, siyasi aidiyetlerin hiçkimseye dayatılması söz konusu olmayacak. Herkes kendi istediğini özgürce yaşayacak.